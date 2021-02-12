Путин выделил более 83 млн рублей на выплаты ветеранам Севастополя

Президент России Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 80 млн рублей на выплаты по 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Соответствующий документ опубликован в четверг, 11 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. сообщает телеканал «Известия».

Всего из резервного фонда Минфину России выделят 83 млн 175 тыс. рублей, которые передадут в бюджеты регионов для начисления единовременных выплат указанным гражданам.

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