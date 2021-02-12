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Путин выделил более 83 млн рублей на выплаты ветеранам Севастополя

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Президент России Владимир Путин распорядился выделить из резервного фонда более 80 млн рублей на выплаты по 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя». Соответствующий документ опубликован в четверг, 11 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. сообщает телеканал «Известия».

Всего из резервного фонда Минфину России выделят 83 млн 175 тыс. рублей, которые передадут в бюджеты регионов для начисления единовременных выплат указанным гражданам.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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