Байден продлил на год санкции в отношении родственников Каддафи

Президент США Джо Байден в четверг, 11 февраля, уведомил конгресс о решении продлить еще на год санкции против детей и родственников бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, а также связанных с ними лиц. Текст послания опубликован на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, ситуация в Ливии представляет «чрезвычайную и необычайную угрозу» для национальной безопасности и американской внешней политики.

«Необходимо принять меры для предотвращения нецелевого использования средств и других злоупотреблений со стороны членов семьи Каддафи, связанных с ними лиц, а также других людей, создающих препятствия для национального примирения в Ливии», — подчеркивается в документе.

Специальный режим, действующий с 25 февраля 2011 года, продлевается еще на один год.

Впервые указ о санкциях, который требует ежегодного продления, подписал 44-й президент США Барак Обама. Согласно тексту, рестрикции введены против всех детей Каддафи, ключевых членов его правительства и тех, кто каким-либо образом причастен к нарушениям прав человека в Ливии.

Муаммар Каддафи руководил Ливией в период с 1969 по 2011 год. В 2011 году в стране произошел мятеж, повстанцы захватили город Сирт и взяли Каддафи в плен. Позже стало известно, что политика линчевали. После его свержения и убийства в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.