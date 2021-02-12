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Чешская компания купила американского производителя оружия «Кольт»

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Чешская оружейная компания (Сeskа zbrojovka Group SE) стала владельцем американской фирмы производителя легендарных пистолетов и револьверов, Colt Holding Company LLC. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил председатель правления и генеральный директор чешского производителя Лубомир Коваржик.

По его словам, объединение является стратегическим этапом развития обеих компаний.

«Соединение фирм полностью соответствует нашей стратегии стать лидером в производстве стрелкового оружия и ключевым партнером для вооруженных сил. Мы гордимся, что подключили к своим активам «Кольт», который уже более 175 лет тесно взаимодействует с армией США», — приводит слова Коваржика ТАСС.

Чешская оружейная компания стала единственным владельцем американской фирмы. Сумма сделки составила $220 млн. Кроме того, бывший хозяин «Кольт» получил более миллиона акций Сeskа zbrojovka Group SE.

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