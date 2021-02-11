Хакеры выложили в Сеть миллиарды паролей от электронной почты

Хакеры выложили в Сеть 3,2 млрд паролей от электронной почты. Специалисты уточнили, что новых взломов систем не было, сообщает телеканал «Известия». Сообщается, что данные получены после атак и утечек из интернет-ресурсов и почтовых сервисов. В Сеть утекли логины и пароли пользователей Gmail и Hotmail. Неофициальное название базы — «Сборник множества взломов». Авторы статьи о хакерах даже предложили поискать себя в списке. Пользователям Gmail и Hotmail рекомендуют сменить пароль.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.