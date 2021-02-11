Источник подтвердил уход Топилина из ПФР

Председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин покидает свой пост. Об этом сообщил в четверг, 11 февраля, источник «Известий», близкий к правительству.

Причины ухода главы ПФР не называются. При этом, по словам источника, речи о расформировании фонда не идет.

Ранее в этот же день об уходе Топилина сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на три источника в правительстве. В РБК, в свою очередь, подтвердили информацию, отметив, что, как ожидается, свою должность покинет и руководитель Фонда социального страхования Андрей Кигим.

В ПФР от комментариев отказались.

Топилин занимает свою должность с 22 января 2020.