Спортивные выходные с «Известиями»

Биатлон. Чемпионат мира

Мировое первенство стартовало для нашей сборной с провала — девятое место в смешанной эстафете. Это было особенно неприятно на фоне январских успехов российских биатлонистов. Исправить ситуацию они попытаются в личных гонках, которые пройдут в ближайшие дни. Уже 12 февраля у Александра Логинова, Светланы Мироновой и других «стреляющих лыжников» будут шансы на подиум в спринте. А затем их ждёт гонка преследования, где участники стартуют в том порядке, в котором окажутся распределены в турнирной таблице по итогам спринта.

12 февраля, 16:30, спринт, мужчины. 13 февраля, 16:30, спринт, женщины. 14 февраля, гонка преследования: 15:15, мужчины; 17:30, женщины. Спортивный центр «Триглав» (Поклюка, Словения). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»

Фото: TASS/EPA/JASON O'BRIEN Теннисист Даниил Медведев

Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Третий и четвертый круги

Первый в сезоне турнир Большого шлема из-за пандемии стартовал на месяц позже обычного. Но всё же ковид не помешал провести соревнования в Мельбурне, хотя участникам пришлось ради этого пройти через длительный карантин на территории Австралии. Сейчас заканчивается первая неделя турнира, который подходит к своей середине. Уже в воскресенье начнут разыгрываться путевки в четвертьфинал. Но для начала теннисистам надо определить участников четвертого круга (1/8 финала).

Шансы попасть туда у мужчин сохраняют россияне из топ-20 рейтинга ATP Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, а также прошедший квалификацию и добравшийся до третьего круга основной сетки Аслан Карацев. У женщин в одиночном разряде продолжают выступления Екатерина Александрова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Две последние выступят в третьем круге утром 12 февраля. Потапова встретится с легендарной Сереной Уильямс, а Кудерметова — со второй ракеткой мира Симоной Халеп. Первый номер рейтинга WTA Эшли Барти досталась Александровой — их матч запланирован на 13 февраля.

12-14 февраля, 03:00 – 15:00. Комплекс «Мельбурн Парк» (Мельбурн, Австралия). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев "Кубок Первого канала" матч между сборными командами Швеции и России

Хоккей. Шведские игры

По итогам традиционного февральского этапа Еврохоккейтура сборная России может оформить победу в нынешнем розыгрыше, так как на двух предыдущих этапах она занимала первое место и сейчас лидирует в общем зачете. Но главное, чего ждут от соревнования все участники, — это проверка ближайшего резерва. В этот раз у нашей сборной подобралась крайне молодая по составу команда со множеством новичков. И в ближайшие выходные они постараются проявить себя на международном уровне. В субботу им предстоит встреча с хозяевами этапа шведами, а в воскресенье — заключительная игра с чехами.

13 февраля, 18:00, Швеция — Россия. 14 февраля, 14:00, Россия–Чехия. Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Фото: РИА/Григор«й Сысоев Игрок команды «Звезды мира» Кендрик Перри

Баскетбол. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

В последние годы одним из главных событий баскетбольного сезона в России является красочное шоу, в котором собираются самые яркие игроки каждой из команд Единой лиги ВТБ. Как и в предыдущие два года, мероприятие пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Как всегда, гвоздем мероприятия станет выставочный матч «Звезд России» против команды «Звезд мира», состоящей из легионеров нашего чемпионата. Но помимо этого зрителей ждёт целый аттракцион конкурсов между участниками матча, среди которых соревнование по трехочковым броскам и данкам.

13 февраля, 17:00. Стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина Максим Власов

Бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Максим Власов – Джо Смит

В последние годы Россия доминирует среди полутяжей в профессиональном боксе. Пояса чемпионов по версиям WBC и IBF сейчас принадлежат Артуру Бетербиеву. Титул по версии WBA Super имеет Дмитрий Бивол. А вот в WBO в конце позапрошлого года чемпионство потерял Сергей Ковалёв. Он проиграл великому Саулю Альваресу. В этой весовой категории звездный мексиканец оставаться не стал, поэтому пояс вновь вакантен.Теперь его попытается завоевать другой россиянин Максим Власов. За свою карьеру 34-летний боксер провел 48 боев, одержав 45 побед, из них 26 нокаутом. Ему будет противостоять 31-летний американец Джо Смит, из своих 29 боев выигравший 26, причём 21 из них нокаутом. Победитель предстоящей схватки сможет всерьез задуматься об объединительных матчах с Бетербиевым и Биволом.

14 февраля, 06:00. Арена MGM Grand (Лас-Вегас, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: РИА Новости/Александр Шеметов Никита Трегубов

Бобслей и скелетон. Чемпионат мира

Год назад на мировом первенстве российские биатлонисты и скелетонисты остались без медалей. В нынешнем розыгрыше дела пока тоже идут не лучшим образом — в прошлые выходные наши остались без подиума в двойках у бобслеистов. Но в тех дисциплинах, которые пройдут в конце этой недели, у них есть хорошие шансы на успех. Особенно это касается скелетона, где 11 февраля прошли стартовые два заезда, а 12-го состоятся заключительные две попытки, которые и определят призёров. У мужчин там выступают чемпион Олимпийских игр-2014 в Сочи Александр Третьяков и серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Никита Трегубов. У женщин хорошие шансы на успех имеет бронзовый призёр Игр в Сочи Елена Никитина.

12 февраля, скелетон: 11:00, женщины, 3-я попытка; 12:30, женщины, 4-я попытка; 15:00, мужчины; 3-я попытка; 17:30, мужчины, 4-я попытка. 13 февраля: 13:30, бобслей, монобоб, женщины; 1-я и 2-я попытки; 15:00, скелетон, командные соревнования; 17:45, бобслей, мужчины, четвёрки, 1-я и 2-я попытки. 14 февраля, бобслей: 11:00, монобоб, женщины, 3-я и 4-я попытки; 17:00, четверки, мужчины, 3-я и 4-я попытки. Санный центр Альтенберга (Альтенберг, Германия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»