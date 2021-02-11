Умер хореограф-постановщик Александр Степин

Умер хореограф-постановщик и преподаватель Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Александр Степин, сообщили в академии 11 февраля.

«Ушел из жизни Александр Александрович Степин, любимейший преподаватель, учивший наших студентов актерскому мастерству, доцент кафедры характерного, исторического, современного танца и актерского мастерства академии», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Степин родился в Ленинграде 18 августа 1952 года. В 1960-м он поступил в ЛАХУ им. А.Я. Вагановой, а после его окончания был принят в труппу «Хореографические миниатюры» под руководством Л.В. Якобсона. С 1986 года преподавал в академии актерское мастерство.

С 1996 года являлся хореографом-постановщиком программ и номеров в фигурном катании. В 2000 году Степину присвоили звание заслуженного тренера РФ за постановку программы, с которой Мария Петрова и Алексей Тихонов стали чемпионами мира и Европы.

В 2014 году произвольная программа, поставленная Степиным, была признана лучшей на Олимпиаде в Сочи. За миниатюру «Семейка Адамс» Ксения Столбова и Федор Климов получили золотую медаль. Степин работал с чемпионами мира и Олимпийских игр: Еленой Бережной, Алексеем Ягудиным, Евгением Плющенко.

С 2012 год Степин работал ответственным репетитором в труппе Санкт-Петербургского Государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.