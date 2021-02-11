Почти треть россиян встретила 2021 год с «Легендами Ретро FM»

Супершоу «Легенды Ретро FM» вновь стало одной из самых популярных программ отечественного ТВ. По данным на конец января, праздничные показы главного ностальгического фестиваля страны заняли топовые позиции в телерейтингах и собрали у экранов более 42 млн россиян*.

Самая продолжительная встреча с любимыми артистами состоялась на РЕН ТВ. По многолетней традиции зрители телеканала проводили старый год и встретили новый в теплой компании звезд «Ретро FM». Марафон золотых хитов стартовал в 6 утра 31 декабря и продлился ровно 25 часов, с единственным перерывом на обращение президента РФ и бой кремлевских курантов. Вечерняя часть трансляции стала бесспорным лидером просмотра и вышла на первое место среди всех ТВ-проектов радиостанций, а также попала в топ-3 музыкальных телепрограмм по России**.

Всего же за время 25-часового эфира «Легенды Ретро FM» на РЕН ТВ охватили 30% национальной аудитории — их увидели 40 850 000 человек*.

«Мы вспомним всё хорошее, забудем про печаль!» — задал тон на весь наступивший год Игорь Николаев. Именно его знаменитую песню-тост «Выпьем за любовь» радиостанция выбрала, чтобы на правильной ноте начать 2021-й. В праздничную программу вошли свыше 300 наиболее ярких концертных номеров участников фестиваля «Ретро FM» разных лет, среди которых были Boney M, Юрий Антонов, Ace of Base, София Ротару, C.C.Catch, Валерий Леонтьев, Al Bano, Юрий Шатунов, Army of Lovers, ЛЮБЭ, Sandra, Олег Газманов, Ricchi e Poveri, Ирина Аллегрова, Toto Cutugno, Thomas Anders, Жанна Агузарова, Pupo, Михаил Боярский, Dschinghis Khan, Наташа Королёва, Bonnie Tyler, Вадим Казаченко, Ottawan, Лайма Вайкуле, Gianni Morandi, Таня Буланова, Riccardo Fogli, Ирина Салтыкова, Eruption, Влад Сташевский, Baccara, Алексей Глызин, Space, Arabesque, Лада Дэнс, Afric Simone, In-Grid, Виктор Салтыков, Samantha Fox и многие-многие другие кумиры всех поколений.

Подпевали культовым артистам и зрители Пятого канала. Специальную телеверсию «Легенд», состоящую из наиболее зрелищных выступлений отечественных и зарубежных звезд на фестивале в Санкт-Петербурге, 1 января посмотрели почти 4 млн человек*.

В целом за период с 28 декабря 2020 по 31 января 2021 года «Легенды Ретро FM» собрали у экранов 42 113 000 жителей России — больше, чем любые телепроекты других радиостанций*.

Вот уже полтора десятилетия международный фестиваль «Ретро FM» с неизменным аншлагом проходит на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга и других крупнейших городов страны, а его телепоказы на главных федеральных каналах каждый раз вызывают огромный интерес аудитории. Армия поклонников «Легенд» среди зрителей самых разных поколений с годами только растет, а Новый год уже просто невозможно себе представить без этого праздника суперхитов 70-х, 80-х и 90-х.

Владимир Иваненко, генеральный продюсер «Ретро FM»:

«Во всем мире есть свои особенные фильмы и шоу, которые принято всей семьей смотреть на Новый год и Рождество. Мы гордимся тем, что «Легенды Ретро FM» стали частью российской праздничной традиции и уже много лет 31 декабря и 1 января наш фестиваль появляется во всех телевизорах страны. Здесь нет никакого секрета — просто эти песни связывают разные поколения, они заряжены стопроцентным позитивом, звучали и звучат на семейных праздниках, не стареют, не надоедают и давно стали классикой. Тексты знакомы наизусть, легко подпевать и танцевать — наверное, поэтому «Легенды Ретро FM» и превратились во всенародную новогоднюю дискотеку. Огромное спасибо за такие невероятные цифры ТВ-просмотров, и пусть год, который начался под веселую любимую музыку, принесет слушателям «Ретро FM» много радостных эмоций и приятных событий!»

Узнать о 15-летней истории и обо всех звездах единственного в мире международного фестиваля, объединяющего на одной сцене легендарных исполнителей 70-х, 80-х и 90-х, можно на сайте legendy.retrofm.ru.

*Mediascope, TV Index — Россия 0+, 28.12.2020 —31.01.2021, возраст 4+, накопленный охват в чел. и %.

**Mediascope, TV Index — Россия 0+, 31.12.2020, возраст 4+, рейтинг в %.