В Минске обсудят возможную конституционную реформу

VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске. Во Дворце республики собрались более 2,7 тыс. делегатов, передает телеканал «Известия». Президент республики отметил важность сотрудничества с ЕС. Александр Лукашенко подчеркнул, что основным стратегическим союзником Белоруссии остается Россия. В ближайшие два дня участники форума обсудят развитие страны. Главная тема — возможная конституционная реформа. Традиционно по итогам форума примут ряд резолюций с предложениями президенту страны. Некоторые представители оппозиции проигнорировали приглашение на собрание.

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