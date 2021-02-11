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В Минске обсудят возможную конституционную реформу

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VI Всебелорусское народное собрание проходит в Минске. Во Дворце республики собрались более 2,7 тыс. делегатов, передает телеканал «Известия». Президент республики отметил важность сотрудничества с ЕС. Александр Лукашенко подчеркнул, что основным стратегическим союзником Белоруссии остается Россия. В ближайшие два дня участники форума обсудят развитие страны. Главная тема — возможная конституционная реформа. Традиционно по итогам форума примут ряд резолюций с предложениями президенту страны. Некоторые представители оппозиции проигнорировали приглашение на собрание.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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