Уголовное дело возбудили после отключения воды в больнице в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело после коммунальной аварии, в результате которой больница осталась без холодного водоснабжения. По версии прокуратуры, ресурсоснабжающая организация не приняла меры по надлежащему состоянию водопроводной сети.

В ходе проверки установлено, что после аварии с 7 февраля больница в поселке городского типа Магдагачи получала воду по временному водопроводу. В ночь на 9 февраля он перемерз, из-за чего медицинское учреждение осталось без холодного водоснабжения. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

В прокуратуре уточнили, что ООО «Энергия движение» не приняла меры по своевременному ремонту водопровода. Кроме того, в 2016 году при замене сетей не были приняты во внимание условия местности. Глубина заложения трубы не была рассчитана в соответствии с нормами и с учетом глубины промерзания грунта. Из-за этого подземный водопровод перемерз.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».