Washington Post перечислила плюсы «Спутника V»

«Спутник V» может добиться мирового успеха, уверены в The Washington Post. Автор статьи отмечает высокую эффективность вакцины. Среди плюсов — условия хранения и транспортировки, передает телеканал «Известия». Еще одно преимущество — стоимость российской вакцины. Она дешевле других прививок от COVID-19. В издании уверены, что применение препарата будут одобрять все больше стран.

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