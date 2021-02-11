На необитаемом острове нашли трех Робинзонов Крузо
На Багамах нашли трех Робинзонов Крузо. Двое мужчин и женщина оказались на необитаемом острове, передает телеканал «Известия». После крушения рыбацкой лодки они провели 33 дня без пресной воды. Пострадавшие питались моллюсками и мелкими животными. Людей обнаружили и спасли американские пограничники. Сейчас рыбаки находятся в больнице.
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