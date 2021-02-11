Умерла киновед Наталья Венжер
На 89-м году жизни скончалась известный киновед Наталья Венжер, сообщает 11 февраля РЕН ТВ.
По данным телеканала, Венжер умерла у себя дома. Долгое время киновед боролась с раком легких.
Наталья Венжер — автор большого количества статей и брошюр по советской и российской анимации. Она является составителем книги «Сотворение фильма» (1987), а также автором множества статей, в том числе «Наши мультфильмы».
Также Венжер занималась рекламой и методикой кинопоказа и исследовательской работой.