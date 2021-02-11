В Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

Полицейские в Москве задержали приезжего, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в ведомстве, 21-летнего приезжего мужчину задержали по подозрению в попытке сбыта наркотического средства — героина. Правоохранители установили, что подозреваемый распространял наркотики на территории столичного региона путем закладок. В ходе личного досмотра при нем оказалось 28 свертков с порошкообразным веществом, которое, по результатам экспертизы, оказалось героином массой свыше 60 г.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемый заключен под стражу, пишет агентство городских новостей «Москва».

10 февраля Государственная дума в ходе первого пленарного заседания приняла решение об установлении наказания за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Виновным будет грозить до 10 лет тюрьмы.