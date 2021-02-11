Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посольство РФ призвало США прекратить «бряцать оружием» в Черном море
Общество
Синоптики предупредили о повторении аномальных морозов в Центральной России
Общество
Онищенко объяснил отмену масочного режима в двух регионах России
Общество
Врач объяснила связь между лазерной эпиляцией и развитием рака кожи
Мир
Сенатор Климов ответил эстонскому депутату на слова о советском «мусоре»
Общество
Иммунолог дал советы не переболевшим COVID-19 людям
Мир
Российские и турецкие военные провели совместные тренировки в Идлибе
Общество
Сомнолог назвал опасность пробуждений по ночам
Общество
Врач предупредил о появлении британского штамма COVID-19 в РФ весной

В Москве задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Москве задержали приезжего, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в ведомстве, 21-летнего приезжего мужчину задержали по подозрению в попытке сбыта наркотического средства — героина. Правоохранители установили, что подозреваемый распространял наркотики на территории столичного региона путем закладок. В ходе личного досмотра при нем оказалось 28 свертков с порошкообразным веществом, которое, по результатам экспертизы, оказалось героином массой свыше 60 г.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемый заключен под стражу, пишет агентство городских новостей «Москва».

10 февраля Государственная дума в ходе первого пленарного заседания приняла решение об установлении наказания за склонение в интернете к употреблению наркотиков. Виновным будет грозить до 10 лет тюрьмы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021