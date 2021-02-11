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Новозеландец собрал на пляжах 45 кг рвоты кашалотов на сумму $2 млн

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Коллекционер из Новой Зеландии собрал на пляжах 45 кг драгоценной амбры (застывшей рвоты кашалотов). По предварительной оценке, находка может стоить более $2 млн (около 150 млн рублей), сообщило в среду, 10 февраля, издание Daily Mail.

Для поиска амбры 61-летний Данкан Пейн приходит на пляжи не менее четырех–пяти раз в месяц. Сбором он занимается с 2018 года. Найденные камешки «плавучего золота» мужчина берет с собой, несколько месяцев сушит, а затем отчищает засохшие водоросли и кораллы. По словам новозеландца, он научился отличать амбру по запаху, когда гостил у знакомого, который хранит ее дома.

Пейн рассказал, что отправил австралийскому парфюмеру пять граммов своей амбры для создания нового аромата. Поскольку процесс занимает довольно продолжительное время, результата следует ждать лишь через два–три года. Кроме того, еще два килограмма удалось продать в Сингапуре. Покупатель согласился заплатить ему $20 тыс. (около 1,5 млн рублей) и купить авиабилет, но, увидев товар, усомнился в его подлинности.

После этого случая представители парфюмерной промышленности отказались иметь с дело с новозеландцем. Специалисты из естественнонаучного музея Отаго, изучавшие камни из его коллекции, также пришли к выводу, что это не амбра, а пемза и песчаник. Однако Пейн не сложил руки и пытается продать свои находки через Facebook. Мужчина уверен, что каждый должен иметь право «подобрать что-то на пляже, а потом продать это».

Амбра — восковое вещество, которое выделяется в кишечнике кашалотов. Часто его называют «рвота кашалота» или «плавучее золото». Обычно она используется как фиксатор в производстве духов и может стоить очень дорого, в зависимости от ее возраста. Рыночная стоимость амбры может достигать $45 за грамм (около 3,3 тыс. рублей).

В марте 2019 года сообщалось о тайце, который на пляже Самуи нашел кусок амбры, которую оценили почти в 35 млн рублей.

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