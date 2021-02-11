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Частный самолет потерпел крушение на западе Оттавы

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Один человек погиб в результате крушения частного небольшого самолета в Канаде. Об этом в среду, 10 февраля, сообщает Global News.

ЧП произошло на западе Оттавы ранее 10 февраля. Двухместный самолет Blackshape BS100 упал в лесополосе недалеко от аэропорта Карп, после чего загорелся.

Спасателям удалось обнаружить и потушить воздушное судно, пишет сайт aif.ru. Предположительно, на борту самолета находился только пилот, тело которого обнаружили спасатели. Совет по безопасности на транспорте заявил, что направил группу исследователей в аэропорт для оценки аварии.

7 февраля сообщалось, что мужчина и женщина погибли в результате крушения небольшого самолета в центральной части Испании.

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