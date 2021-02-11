В России могут создать госкомпанию для экспорта необработанной древесины за рубеж

В России может появиться госкомпания для экспорта необработанной древесины за рубеж. Такая возможность сейчас обсуждается, сказал в интервью «Известиям» вице-премьер Юрий Трутнев. По его словам, она будет обладать исключительным правом на экспорт.

«Мы оставим одну компанию, сделаем ее государственной, обяжем ее реинвестировать прибыль в строительство перерабатывающих предприятий на нашей территории. И продолжим работу с инвесторами. Видимо, уже с западными, если с восточными не получается. Отступать неправильно, но мы не можем оставить людей без работы. Во всяком случае я буду такие предложения вносить», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил полностью запретить вывоз из страны необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Глава государства попросил правительство подготовить законодательную и нормативную базу для решения вопроса. По словам главы государства, нужно поставить «жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины».

Подробности — в эксклюзивном интервью Юрия Трутнева «Известиям»:

«Мы должны создавать экономику в границах России, а не за рубежом