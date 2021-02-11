В кабмине прорабатывают введение акциза на иностранную рабочую силу

В правительстве прорабатывается вопрос введения акциза на иностранную рабочую силу, заявил в интервью «Известиям» вице-премьер Юрий Трутнев.

«Это предложение доложено президенту. Поручения пока нет, мы его ждем, но реакция Владимира Владимировича в целом была положительная», — отметил он.

Ранее Юрий Трутнев высказывал обеспокоенность большим количеством иностранных рабочих на Дальнем Востоке. Он отмечал необходимость предоставлять работу в первую очередь россиянам.

Подробности — в эксклюзивном интервью Юрия Трутнева «Известиям»:

«Мы должны создавать экономику в границах России, а не за рубежом»