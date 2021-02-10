Открытый турнир по баскетболу пройдет в Ижевске

В Ижевске состоятся открытые городские соревнования по баскетболу. Это будет второй турнир среди команд мальчиков 2008 года и моложе. Посвящён он Дню защитника Отечества.

В соревнованиях примут участие 10 команд из семи городов России: Ижевска, Сарапула, Набережных Челнов, Перми, Березников, Самары и Москвы. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Мероприятие будет проходить с 15 по 18 февраля в спорткомплексе «Арена». Парад открытия начнется в 14.40 15 февраля.

