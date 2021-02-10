Подводные ядерные роботы «Посейдон» испытают с борта АПЛ «Белгород»

Началась подготовка к испытаниям ядерных подводных роботов «Посейдон» с борта их первого штатного носителя — АПЛ «Белгород». Сейчас атомный крейсер готовится впервые выйти в море. В январе ПО «Севмаш» подготовило несколько извещений (имеются в распоряжении «Известий») о заключении контракта на монтаж испытательного оборудования для «Посейдонов» на строящейся АПЛ «Белгород».

Точное наименование техники не раскрывается. Также в извещениях указаны и другие работы — в их числе завершение монтажа корабельной системы безопасности и борьбы за живучесть.

Согласно датам, указанным в документах, для окончания разработки комплекса из подводной лодки и ядерных беспилотников понадобится ещё до пяти лет.

Ранее уникальный стратегический подводный беспилотник тестировался с борта дизельной субмарины Б-90 «Саров».

«На испытаниях «Белгорода» предстоит выполнить достаточно много этапов. Будут проверяться ходовые качества лодки на различных режимах и скорость работы энергоустановки. Завершающими станут практические торпедные стрельбы, в том числе пуском «Посейдона». Сказать, сколько это займет времени, сейчас трудно. Если бы это была серийная лодка, тогда можно было бы делать какие-то предположения. Но для такого уникального корабля тесты могут занять достаточно продолжительное время», — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки капитан 1 ранга Игорь Курдин.

«Посейдон» — один из новых образцов оружия сдерживания, представленных в 2018 году президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Они предназначены для нанесения гарантированного ответного удара даже в случае внезапного нападения на Россию с применением средств массового уничтожения, включая ядерные.

Министерство обороны продемонстрировало несколько видеороликов испытаний «Посейдонов» с пусками с подводной платформы и экспериментальной субмарины «Саров». Но о начале тестов со специализированных носителей пока не сообщалось. По разным сведениям, каждый из них будет нести от четырёх до шести шахтных установок для ядерных роботов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» 11 февраля.