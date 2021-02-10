Совфед одобрил закон о налоговом контроле за ценами. Изменятся условия заключения сделок по некоторым товарам. Усилится контроль за экспортом нефти, цветных металлов, минеральных удобрений, сообщает телеканал «Известия». Увеличится срок хранения данных бухгалтерского и налогового учета — с 4 до 5 лет. Проверки ФНС контролируемых сделок упрощаются.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.