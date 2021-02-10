Задержаны участники запрещенной в РФ организации «Свидетелей Иеговы»

В Москве задержаны участники «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в России). По версии следствия, ячейка создана в столице в 2017 году. Конспиративные сборы проходили в квартире на улице Дыбенко, сообщает телеканал «Известия». В домах участников идут обыски — по 16 адресам. СК возбудил уголовное дело о создании экстремистской организации.

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