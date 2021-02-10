ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах крымчан нацистами

Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила новые документы и массовых убийствах жителей Крыма нацистами в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Крыма 9 февраля.

Как уточняется, одним из документов стала копия постановления, датированного 1969 годом, в нем шла речь о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан. Это было сделано, чтобы собрать доказательства в отношении арестованного на тот момент оберштурмбаннфюрера СС, главы нескольких зондеркоманд Пауля Цаппа.

«Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тыс. человек», — отметил вице-спикер Госсовета Владимир Бобков, добавив, что Цапп был освобожден в 1986 году и прожил до 94 лет.

После данного дела начался массовый поиск сведений для новых процессов против нацистских преступников. Это положило начало большого политического процесса, впоследствии ставшего международным диалогом. Обсуждения преступлений также переросли в первый военный трибунал.

Современные знания дополняют протоколы допросов свидетелей событий, происходивших в концентрационном лагере «Красный».

«Среди архивов — свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме гитлеровской службы безопасности СД», — подчеркнул Бобков.

По его словам, все рассекреченные материалы направлены главам Центрального музея Тавриды.

Кроме того, в Госсовете Крыма заявили о важности сотрудничества представителей Следственного комитета и ученых-историков, которые принимали участие в восстановлении правды, устраняя неточности или ошибки в документах.

В конце декабря 2020 года стало известно о новых данных о преступлениях нацистов на северо-западе СССР. По данным ФСБ, участники гитлеровского карательного батальона 667 «Шелонь» в годы Великой Отечественной войны издевались над мирными жителями на оккупированных землях Псковской и Новгородской областей и массово убивали людей.