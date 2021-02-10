Россия рассмотрит возможность введения налога для крупных IT-компании

Минфин анализирует возможность введения цифрового налога. Сбор на прибыль будут платить крупные IT-компании, сообщает телеканал «Известия». В ведомстве отмечают, что подобная схема работает в Италии, Испании и Франции. В Минфине отмечают, что изучают мировой опыт. Окончательного решения по новому налогу нет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.