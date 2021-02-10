Минобрнауки проверит зарплаты ученых по всей России

Минобрнауки проверит зарплаты ученых по всей стране. Глава ведомства сообщил, что проблемы существуют в ряде регионов, сообщает телеканал «Известия». Особого внимания требует ситуация в Дагестане, на Алтае и в Бурятии. Ранее о низкой зарплате рассказала сотрудница РАН Сибири. На доход Анастасия Проскурина пожаловалась Владимиру Путину. Исследовательница отметила, что получает в месяц 25 тыс. рублей. Президент поручил Минфину и Минобрнауки провести проверку и представить доклад с результатами расследования.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.