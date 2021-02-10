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Проект развития Норильска обсудили в правительстве Красноярского края

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В правительстве Красноярского края прошло обсуждение проекта развития Норильска до 2035 года. В комплексный план вошло 78 мероприятий на сумму 217 млрд рублей.

Как сообщает ИА KrasnoyarskMedia, ключевыми направлениями плана являются реновация жилья, модернизация ЖКХ, развитие объектов социнфраструктуры, благоустройство города, переселение отдельных категорий граждан в наиболее благоприятные климатические условия. Все предложения краевые власти направили на согласование в правительство России.

По данным агентства, ранее глава Норильска Дмитрий Карасёв выразил сомнения по поводу наличия источников финансирования на реализацию социально-экономического плана. Он отметил, что поддерживает договоренности только на 120 млрд рублей. Таким образом из документа были исключены многие важные мероприятия. После долгой дискуссии градоначальник признал необходимость включить все ранее заявленные 78 мероприятий на сумму 217 млрд рублей.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин, в свою очередь, отмечает, что полноценный комплексный план для Норильска не роскошь, а необходимый документ, который не должен быть поводом для споров.

«Норильск должен понимать, что ему нужно для нормальной и безопасной жизни. А как на это получить средства — уже наша забота. Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы помочь городу предотвратить жилищно-коммунальные и социальные катастрофы», — заявил Лапшин.

Вопрос финансирования будет обсуждаться в рамках подготовки нового четырехстороннего соглашения между правительствами края и страны, ГМК «Норильский никель» и городом Норильском.

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