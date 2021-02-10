Фермер в Приморье получил грант в 1 млн рублей на развитие агротуризма

В Надеждинском районе Приморского края должно появиться уникальное хозяйство, куда будут привлекаться туристы. На эти цели местный фермер получила грант в размере 1 млн рублей.

Как сообщает региональное правительство, жительница села Вольно-Надеждинское получила грант еще в прошлом году. На эти деньги она намерена расширить хозяйство.

В первый год реализации проекта фермер планирует закупить коров в Карелии и нарастить производство говядины до 10 т. Затем ожидается увеличение производства мяса — до 40 т говядины ежегодно, пишет РИА «Восток-Медиа».

Целью предпринимательницы является создание точки для агротуризма. Гости смогут погулять по ферме, покататься на лошадях, покормить кроликов.

В краевом правительстве отмечают, что на создание семейных ферм в Приморье предусмотрена господдержка в размере до 30 млн рублей. Кроме того, фермеры могут получить грант «Агростартап», сумма которого составляет до 3 млн рублей.