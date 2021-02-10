Режим ЧС ввели в Магадане после обрушения кровли дома на Пролетарской улице

В Магадане в границах многоквартирных жилых домов № 82 и 84 по Пролетарской улице, включая дворовую территорию между домами 82, 84 и 86, введен режим ЧС. Причиной стало обрушение кровли дома № 82, произошедшее 10 февраля, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.

«В результате сильного ветра произошло обрушение кровли в многоквартирном жилом доме 82 на улице Пролетарской, в соседних домах были выбиты окна. На основании решения городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности к ликвидации последствий ЧС привлечены специалисты департаментов САТЭК, ЖКХ и КИ, управления по делам ГО и ЧС», - заявил мэр Юрий Гришан.

По его словам, в администрации создана комиссия, которая установит размер ущерба и утраты в результате происшествия. Сейчас «принимаются исчерпывающие меры» для ликвидации последствий.

На территории Магаданской области последние несколько дней действует циклон. В областном центре скорость ветра достигает 33 м/с, а на побережьях Ольского округа – до 37 м/с. Спасатели рекомендуют жителям не выходить из помещений.

Как отмечает начальник ГУ МЧС России по региону Любомир Муха, работает группировка сил и средств из 244 человек и 78 единиц техники.

Ожидается, что действие циклона продлится до 12 февраля, затем ветер стихнет, а температура воздуха понизится.