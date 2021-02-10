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Вокруг Шарм-эль-Шейха построили забор из бетона и колючей проволоки

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Власти Египет приняли дополнительные меры, чтобы обезопасить приезжающих в страну туристов. Так, популярный курортный город Шарм-эль-Шейх обнесли стеной с колючей проволокой. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил телеканал CNN Travel.

Протяженность бетонного заграждения составила 36 км. Стена отделяет сам курорт от пустыни вокруг него. На некоторых плитах изображены черные символы мира.

Как отмечает телеканал «360», всем, кто въезжает в город, придется проехать через одни из четырех ворот, оборудованных фотоаппаратами и сканерами. Сделано это для того, чтобы защитить туристов от бедуинов и террористов.

Отмечается, что египетские власти намерены оживить туризм. Поток туристов сократился после взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе в 2005 году, унесших жизни десятков человек. Кроме того, негативно на туристической отрасли отразилась революция в 2011 году, а также взрыв российского самолета над Синаем в 2015 году, жертвами трагедии стали 224 человека. После этого авиасообщение между РФ и Египтом было прекращено. В 2017 году возобновились рейсы в Каир. Прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх нет до сих пор.

Курортный город расположен приблизительно в 360 км к югу от северного средиземноморского побережья Синая. На этой территории сосредоточены повстанческие движения исламистских боевиков.

2 февраля сообщалось, что Россия настроена на возобновление чартерных рейсов в Египет. Как заявил журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко, вопрос безопасности туристов остается приоритетным.

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