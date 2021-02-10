Адвокат из Техаса не справился с Zoom и предстал в суде в образе кота

Адвокат из американского штата Техас по имени Род Понтон появился на онлайн-заседании суда в образе мультяшного кота. Видеоролик опубликовали на видеохостинге YouTube в среду, 10 февраля.

Отмечается, что защитник по ошибке включил фильтр и появился в образе грустного котика в суде. При этом Понтон не смог разобраться с настройками программы, чтобы убрать фильтр.

«Я здесь, в прямом эфире, я не кот», — заявил адвокат.

Собеседники Понтона восприняли инцидент с юмором. Сам юрист объяснил, что фильтром до этого пользовалась его ассистентка, отмечает телеканал «360».

Видео появилось на судебных трансляций на YouTube. Судья Рой Фергюсон, который принимал участие в заседании, заявил, что ролик разместили «в образовательных целях». Также он посоветовал проверять настройки Zoom после того, как компьютером пользовались дети.