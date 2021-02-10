Дворец водных видов спорта построили в Саратове

Дворец водных видов спорта в Саратове планируется открыть после 15 февраля, заявил олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.

«Мы приезжали, делали осмотр — чаши бассейнов готовы, идет процесс очистки воды. Будет еще одна дополнительная проверка и всё — будет запускаться», — рассказал Захаров.

В ближайшее время соревнования проводиться не будут, передает ИА «Взгляд-инфо».

«Во-первых, не получается по графику у других прыгунов в воду приехать. Во-вторых, нужно будет сначала самим всё проверить, чтобы принимать спортсменов из других городов», — пояснил саратовский олимпиец.

Напомним, в Казани планируют построить спортивный центр фигурного катания и центр пляжных видов спорта. Площадки под них зарезервированы, работа согласована с архитектурными управлениями. Для центра фигурного катания выбрана территория на улице Гаврилова, где была организована парковка во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.