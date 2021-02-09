Еще три медработника попали под подозрение по делу о смерти Марадоны

Полиция Аргентины в ходе расследования дела о смерти футболиста Диего Марадоны расширила круг подозреваемых в совершении преступной халатности. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает Marca со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, новыми фигурантами дела стали психолог Карлос Диас, а также медицинские сотрудники Рикардо Омар Альмирон и Хизелла Ламадрид. Все трое были частью медицинской бригады, наблюдавшей за состоянием здоровья Марадоны непосредственно перед его смертью.

Ранее правоохранительные органы были сосредоточены на психоневрологе Марадоны Леопольдо Луке и психиатре Агустин Косачов, которые играли ведущую роль в оказании медицинской помощи футболисту в последние недели его жизни.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Расследуя обстоятельства смерти футболиста, полиция подозревает халатность со стороны его врачей.

Было установлено, что Марадона, скончавшийся от остановки сердца, не принимал никаких лекарств для поддержания работы этого органа в последние дни. Также не было найдено следов алкоголя и наркотиков в организме футболиста. По данным вскрытия, у Марадоны был цирроз печени, хроническое заболевание почек, миокардиофиброз. Его сердце весило 503 гр, что почти в два раза больше нормы.