Лесопожарной службе Липецкой области передали почти 90 единиц техники

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от новой спецтехники сотрудникам лесопожарной службы. Церемония прошла во вторник, 9 февраля.

В регион поступили восемь автомобилей «УАЗ Фермер» для патрулирования лесов и раннего тушения возгораний, пожарная цистерна на базе «ГАЗ», два трактора, автобус для доставки огнеборцев к месту тушений, а также 76 мопедов «Альфа» для работы лесных патрулей, пишет LipetskMedia.

Технику распределили между Грязинским, Добровским, Данковским, Елецким, Задонским, Чаплыгинским, Усманским лесничествами.

«В прошлом году в России только в восьми регионах не было лесных пожаров. Липецкая область — в их числе. Я благодарю вас за то, что вы работаете на опережение, сохраняя наши леса. Это большое наше достижение. И в помощь вам — новая спецтехника, закупаемая в рамках национального проекта», — заявил губернатор в ходе церемонии.