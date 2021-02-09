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Умер индийский актер и режиссер Раджив Капур

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Известный индийский актер и режиссер Раджив Капур, младший сын Раджа Капура, умер в Мумбаи, сообщила 9 февраля газета The Times of India.

Актеру было 58 лет. По информации издания, причиной смерти актера стал сердечный приступ. Известие о смерти подтвердила его невестка Ниту Капур, которая поделилась снимком в Instagram.

Раджив Капур — выходец из известной индийской кинематографической династии Капуров. Он сын легендарного актера и режиссера Раджа Капура, брат звезд Болливуда Риши Капура и Рандхира Капура.

Раджив начал сниматься в фильмах своего отца. Советским и российским зрителям он знаком ролями в фильмах «Небеса», «Могущественный», «Ганг, твои воды замутились» и др. Снял несколько лент, самая известная из которых «Книга любви» (1996).

В последние годы Раджив отошел от кино, но намеревался вернуться на большой экран с ролью в фильме режиссера Ашутоша Говарикера «Младший Тулсидас».

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