В Германии оценили ущерб в случае отказа от «Северного потока – 2»

В ФРГ считают, что экономические проблемы от отказа от Nord Stream будут огромны. Ущерб для политики в таком случае нельзя будет оценить, передает телеканал «Известия». Мнение высказал глава германо-российского форума. Маттиас Платцек заявил, что ввод санкций в рамках строительства газопровода нельзя назвать правильным путем. Платцек считает, что выход из программы по возведению «Северного потока» невозможен. Политик уверен, что заморозка проекта приведет к изоляции РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.