Четыре лесопарка благоустроят в Подмосковье в 2021 году

В Московской области в этом году планируется благоустроить четыре лесопарковые зоны. Такую задачу ранее поставил губернатор Андрей Воробьев.

Как рассказал глава регионального министерства благоустройства Михаил Хайкин, сейчас продолжаются работы в парке Малевича в Одинцово, запланирована реализация второго этапа благоустройства парка «Ушмарский лес» в Домодедово. Должны привести в порядок территорию Кузьминского лесопарка в Котельниках и Видновского лесопарка в Ленинском округе.

Министр отметил, что во время благоустройства таких зон особое внимание уделяется максимальному сохранению природной среды, поскольку очень важно минимизировать вмешательство человека в природу, пишет «Подмосковье сегодня».

В 2020 году в рамках госпрограммы в Подмосковье благоустроили два лесопарка. Всего же в регионе насчитывается 170 парков культуры и отдыха, в числе которых 19 лесопарков.