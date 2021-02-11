Президент США Джо Байден выступил в Госдепартаменте США с программной речью по внешней политике. Он заявил, что Вашингтон прекращает поддержку наступательных операций аравийской коалиции в Йемене и намерен активизировать усилия по мирному урегулированию в этой арабской стране.

Байден также сообщил о назначении опытного дипломата Тима Лендеркинга спецпредставителем США по Йемену. Уже само введение такой должности свидетельствует, что решение ранее второстепенной и периферийной проблемы перешло в разряд важнейших приоритетов.

Такой подход полностью укладывается в обозначенную командой Байдена концепцию «возврата дипломатии в центр внешней политики США». Он выгоден с точки зрения укрепления морального авторитета Вашингтона, осудившего происходящую в Йемене «гуманитарную и стратегическую катастрофу».

По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев — примерно 80% населения страны — нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн. Байден и его команда постараются приложить все силы для решения гуманитарного кризиса. В случае успеха это станет огромной моральной победой Вашингтона. К тому же решение йеменского конфликта представляется более легким и быстрым по сравнению с другими кризисами в регионе.

Было бы опасным упрощением считать, что маховик противоречий в Йемене удастся быстро остановить. Ведь это не обычный внутренний конфликт — в нем напрямую участвуют аравийская коалиция, а также Иран, который подозревается в поддержке движения хуситов. Как и многие другие процессы такого плана, он требует инклюзивного диалога всех участвующих в нем сторон.

Заявление Байдена по Йемену было встречено позитивно в Саудовской Аравии, ОАЭ и противоборствующими сторонами в самом Йемене, в том числе правящими на севере стране мятежниками из движения «Ансар Алла» (хуситы), которые противостоят официальным властям страны и Переходному совету юга Йемена. Хуситы уже получили хороший аванс, гарантирующий им участие в предполагаемом процессе урегулирования. Госдеп США уже уведомил конгресс о своем намерении отменить недавно принятое решение администрации Трампа о включении движения хуситов в список террористических организаций.

В первую очередь, Вашингтону приходится учитывать позицию Эр-Рияда, своего основного партнера в регионе. Байден оставил здесь поле для маневра, отметив в своей речи, что Саудовская Аравия сталкивается с ракетными ударами «со стороны поддерживаемых Ираном сил», а потому США продолжат помогать ей в защите «суверенитета, территориальной целостности и своего народа».

Заметим, что США прекратили заправлять в воздухе боевые самолеты Саудовской Аравии и ОАЭ в 2018 году, продолжив при этом поставки оружия и разведданных. Но еще в марте 2015 года США разместили на базе Аль-Анад в йеменской провинции Лахдж вертолетное звено и группу коммандос для проведения антитеррористических операций и эвакуации своих граждан из зоны конфликта. Нынешняя заморозка вряд ли повлияет на наличие этого ограниченного контингента в стране и ведение операций против «Аль-Каиды» (запрещена в РФ). Продолжатся и американские поставки оборонительных систем вооружения.

Вопрос о выводе ограниченного контингента США из Йемена сейчас не ставится. Он не так актуален, как продолжение сокращения американских контингентов в Афганистане и Сирии. Но в целом курс на сокращение, оптимизацию военного присутствия американцев в странах Ближнего Востока можно рассматривать в качестве определенного сигнала Тегерану о готовности США идти на уступки в обмен на ответные шаги. В этом плане подвижки на йеменском направлении, несмотря на его периферийность, могут ограниченно влиять на развитие отношений США с Ираном.

Тегеран при этом настроен весьма настороженно. Так, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сразу же заявил, что решение Байдена может исправить ошибки прошлого, если оно не является «политическим маневром». Последующие заявления иранцев показали, что в вопросе Йемена они более склонны к сотрудничеству с ООН и даже готовы к региональному диалогу. А вот что касается отношений с США в целом, то здесь налицо эскалация иранского дискурса. Делается это с целью навязать американцам возвращение в ядерную сделку на своих условиях, не позволив увязать это с другими вопросами, беспокоящими США и их союзников. Это в первую очередь ракетная программа Ирана, его влияние в Ираке и Сирии, противостояние с Израилем и партнерами США в Заливе.

Урегулирование йеменского кризиса напрямую зависит от достижения прогресса в решении всех этих вопросов, прежде всего разрядки в отношениях Вашингтона с Тегераном. Первый шаг уже сделан. Заявление Байдена по Йемену выводит поиск путей достижения мира в этой стране на качественно новый уровень. Мяч теперь на стороне Тегерана.

Автор — востоковед, кандидат политических наук

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