Флешмоб «Ехэ ёхор» отменили в Иркутске

В Иркутске в этом году не состоится ставший уже традиционным флешмоб «Ехэ ёхор». Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

Проведение флешмоба было запланировано на 12 февраля, в первый день Сагаалгана, одного из наиболее известных праздников монголоязычных народов, приуроченного к началу Нового года по старинному монгольскому лунному календарю.

Как рассказали ИА IrkutskMedia в центре культуры коренных народов Иркутской области «Прибайкалье», вместо флешмоба планируется провести праздничный вечер «Сагаан hарын мэндээ». Будут подаваться традиционные бурятские блюда, запланировано выступление национальных ансамблей, горловое пение, можно будет услышать инструменты морин-хур и ятаган.

Ёхором называют народный танец-хоровод у бурят. Он исполняется под аккомпанемент оркестра или а капелла, под дружный напев. Танцующие держатся за руки и, покачиваясь, передвигаются по кругу медленными шагами.