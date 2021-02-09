Мариинский театр представит оперу Родиона Щедрина «Лолита» в Москве

Самый скандальный роман Набокова — на языке оперы. «Лолиту» Щедрина привезли из Мариинского в Большой театр. Оперу покажут в столице в рамках фестиваля «Золотая маска», сообщает телеканал «Известия». За режиссерским пультом — маэстро Валерий Гергиев. «Лолита» выдвинута на премию в четырех номинациях. Пелагея Куренная претендует на лучшую женскую роль в опере. Солистка призналась, что сбылась ее давняя мечта. Номинантами «Золотой маски» стали 56 спектаклей и 170 деятелей театра.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.