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Мариинский театр представит оперу Родиона Щедрина «Лолита» в Москве

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Самый скандальный роман Набокова — на языке оперы. «Лолиту» Щедрина привезли из Мариинского в Большой театр. Оперу покажут в столице в рамках фестиваля «Золотая маска», сообщает телеканал «Известия». За режиссерским пультом — маэстро Валерий Гергиев. «Лолита» выдвинута на премию в четырех номинациях. Пелагея Куренная претендует на лучшую женскую роль в опере. Солистка призналась, что сбылась ее давняя мечта. Номинантами «Золотой маски» стали 56 спектаклей и 170 деятелей театра.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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