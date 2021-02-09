Facebook начнет бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19

Социальная сеть Facebook вводит новые правила, по которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам, расширен на основе консультаций с ведущими медицинскими организациями, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В него включены утверждения о неэффективности вакцины, о том, что перенести COVID-19 безопаснее, чем вакцинироваться, а также о том, что вакцины опасны, ядовиты и могут вызвать аутизм. Также в список попали сообщения о том, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря ему.

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