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Facebook начнет бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19

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Социальная сеть Facebook вводит новые правила, по которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам, расширен на основе консультаций с ведущими медицинскими организациями, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В него включены утверждения о неэффективности вакцины, о том, что перенести COVID-19 безопаснее, чем вакцинироваться, а также о том, что вакцины опасны, ядовиты и могут вызвать аутизм. Также в список попали сообщения о том, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря ему.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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