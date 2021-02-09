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В Twitter может появиться ряд платных услуг

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В целях снижения зависимости доходов от рекламы сеть микроблогов Twitter рассматривает возможность внедрения ряда платных функций. Об этом сообщило агентство Bloombergв понедельник, 8 февраля.

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По данным издания, платным может стать сервис Tweetdeck, который позволяет просматривать сразу несколько лент. Кроме того, обсуждается возможность введения платы за отсутствие рекламы, загрузку более качественных видео, эксклюзивный контент или функция «отмены отправки» сообщения.

Агентство напомнило, что Twitter ранее уже рассматривал возможность введения платных услуг. Обсуждение шло несколько лет. Отмечается, что на сегодняшний день идея получила приоритет в том числе в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Большая часть доходов соцсети поступает от целевой рекламы, направленной на конкретные группы пользователей. У Twitter этот бизнес в последние годы развивался более медленными темпами, чем у таких конкурентов, как Facebook Inc. и Snap Inc. На сегодняшний день, по данным EMarketer, рынок цифровой рекламы Twitter во всем мире оценивается в 0,8%.

Наиболее серьезные усилия в этом направлении были сделаны в 2017 году, когда внутренняя команда изучила возможность взимания платы за Tweetdeck. Некоторые пользователи были опрошены о том, какие типы функций Tweetdeck они согласны были бы оплачивать.

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