Минэнерго поддержало предложение «Газпрома» приватизировать ряд газораспределительных организаций и даже подготовило соответствующий законопроект в рамках дорожной карты газификации регионов. В настоящее время законопроект уже направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти. Об этом на заседании совета по вопросам газификации субъектов страны при Совете Федерации заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

По словам чиновника, речь идет о возможности приватизации объектов газоснабжения, которые входят в государственную и муниципальную казну и закреплены за государственными муниципальными предприятиями. В свою очередь, они могут быть переданы организациям, «имеющим необходимые компетенции».

Сорокин напомнил, что в собственности государства сейчас находится множество объектов газоснабжения, требующих больших средств на содержание, ремонт и техобслуживание, что означает дополнительные траты для госбюджета. И это при том, что общий объем финансирования программы газификации до 2030 года и без того составляет порядка 2 трлн рублей.

В прошлом году чиновники пытались найти эти средства на реализацию социальной газификации, о чем отдавал соответствующие поручения президент Владимир Путин. Но кроме денег «Газпрома» (526 млрд рублей до 2026 года), средств от выпуска евробондов (150 млрд рублей) и от индексации спецнадбавки транспортного тарифа, других источников найдено — или по крайне мере названо — не было.

К тому же «Газпром» не сможет стать единым оператором программы газификации страны, несмотря на то что с таким предложением глава компании Алексей Миллер в прошлом году выступил на встрече с президентом. Согласно предложениям по внедрению в России социально ориентированной и экономически эффективной модели газификации, которые в рамках поручений главы государства были подготовлены Минэнерго, ответственным министерство предлагает назначать газораспределительную организацию (ГРО), принадлежащую собственникам Единой системы газоснабжения — либо «Газпрому», либо доминирующей в регионе ГРО. В итоге в разных регионах оператором смогут стать разные компании.

Причина тому — опубликованное в прошлом году постановление № 702, согласно которому спецнадбавка на тариф по транспортировке газа по газораспределительным сетям является целевым источником для финансирования реализации газификации, но применять ее субъекты смогут только на основании мероприятий, отраженных в региональных программах газификации.

На сегодняшний момент полной оценки возможной приватизации не проводилось. Об этом говорят источники в Минэнерго. В любом случае, приватизируя часть газораспределительных организаций, «Газпром» не только сможет компенсировать свои траты на газификацию, которая, напомню, по поручению президента должна проходить без привлечения средств граждан, но и в перспективе хеджирует свои риски от неплатежей. Иными словами, это будет уже не его головная боль.

В прошлом году, отчитываясь о платежной дисциплине граждан, менеджеры газового монополиста сообщали, что просроченная задолженность потребителей за поставленный газ на 1 января 2020 года составила 174,9 млрд рублей — на 2,9%, или на 5,3 млрд рублей, меньше, чем годом ранее (180,2 млрд рублей). Уточнялось, что прорабатываются 148 инициатив, необходимых для повышения эффективности работы на внутреннем рынке газа, в том числе — в части укрепления платежной дисциплины.

Видимо, некоторые из этих инициатив дошли до правительства. Ведь в этом году это уже не первое сообщение о том, что «Газпром» хочет избавиться от убытков, получаемых от неплатежей и хищений газа.

Так, на прошлой неделе стало известно, что компания планирует прекратить реализацию своей продукции в республике Дагестан. В частности, Алексей Миллер обратился к главе кабинета министров РФ Михаилу Мишустину с предложением создать в регионе единого оператора в форме федерального казенного предприятия. «Газпром» рассчитывает безвозмездно передать предприятию в пользование газораспределительные сети и остаться лишь оптовым поставщиком газа по прямому договору.

При этом Миллер подчеркнул, что задолженность населения республики перед региональными газовыми компаниями на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам превысили 9,4 млрд рублей. Другими словами, оставаясь оптовым поставщиком, компания гарантированно будет получать деньги от казенного предприятия, а не ждать оплаты счетов от населения. Поэтому и готова отдать свои газораспределительные организации на безвозмездной основе.

К тому же в этом году Счетная палата намерена провести проверку формирования и выполнения долгосрочной программы развития «Газпрома». Соответствующее экспертно-аналитическое мероприятие включено в перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных работ Счетной палаты РФ на нынешний год.

Учитывая ситуацию на внешних рынках — пандемию, теплые зимы, «зеленую повестку» Европы, развитие рынка СПГ и снижение спроса, — многие эксперты отмечали, что «Газпром» будет держаться за счет внутреннего рынка. Но стоит напомнить, что в свое время битва монополиста с независимыми производителями за оптовый рынок газа в России закончилась утратой 30-процентной доли. Поэтому сегодня пришло время «Газпрому» наводить порядок в своей деятельности внутри страны, эффективно используя все возможности для получения максимальной прибыли, а не убытков.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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