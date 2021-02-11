Доступная энергия: почему Россия не спешит отказываться от угля

«Распадская» — крупнейшая угольная шахта России, расположенная неподалеку от города Междуреченска в Кемеровской области. Добыча угля здесь началась в 1973-м, в 1990-х она стала одним из центров шахтерского забастовочного движения, а спустя три десятилетия — одним из ведущих поставщиков сырья на крупнейшие металлургические предприятия. Что происходит на шахте сейчас и почему Россия не поддерживает полный и резкий переход на альтернативные источники энергии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Сейчас «Распадская» — лидер угольного рынка России
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Каждый год на месторождении добывают порядка 8 млн т породы
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Запасы коксующегося угля здесь составляют 451 млн тонн
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Местная обогатительная фабрика в прошлом году установила всероссийский рекорд по переработке добытой породы
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Предприятием было переработано 12,2 млн т угля и выпущено 8,6 млн т концентрата
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
В последние годы на «Распадской» активно обновляется оборудование, взят курс на автоматизацию производства
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Здесь активно внедряются новейшие технологии
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
При этом на шахте можно встретить и откровенно винтажные аппараты, которые до сих пор исправно работают
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Экипировка тоже практически не меняется
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
После окончания смены всё традиционно — переодевание и душ
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Фонарь после работы надо не забыть поставить на зарядку
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Попытки ряда стран отказаться от угольной промышленности, полностью перейдя на альтернативные источники энергии, многие эксперты называют преждевременными и нереальными
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Программа развития российской угольной промышленности на ближайшее десятилетие предполагает строительство новых шахт и разрезов
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Экспорт топлива за эти годы должен вырасти на 22–87%
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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
Добычу угля предполагается увеличить с 470 млн т в 2018 году до 668 млн т в 2035-м
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