Доступная энергия: почему Россия не спешит отказываться от угля

«Распадская» — крупнейшая угольная шахта России, расположенная неподалеку от города Междуреченска в Кемеровской области. Добыча угля здесь началась в 1973-м, в 1990-х она стала одним из центров шахтерского забастовочного движения, а спустя три десятилетия — одним из ведущих поставщиков сырья на крупнейшие металлургические предприятия. Что происходит на шахте сейчас и почему Россия не поддерживает полный и резкий переход на альтернативные источники энергии — в фотогалерее «Известий»