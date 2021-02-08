РЖД продаст свою долю в «Аэроэкспрессе»

РЖД планирует продать свою долю в «Аэроэкспрессе» в 2021 году. Об этом рассказал на брифинге с журналистами первый замглавы РЖД Вадим Михайлов. По его словам, цена, условия и форма продажи будут определены директивой правительства.

Наиболее оптимальная схема продажи «Аэроэкспресса» будет выбрана исходя из рыночной конъюнктуры, отметил топ-менеджер. Доходы от продажи, по предварительной оценке РЖД, могут составить 1,5 млрд рублей.

Доля РЖД в «Аэроэкспрессе» на данный момент составляет 25%. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», 41,66% железнодорожного оператора принадлежат обществу «АЭ-Инвест», которым владеют Искандар Махмудов (70%) и Андрей Бокарев (30%). Остальные 33,34% «Аэроэкспресса» находятся в собственности «Дельта-Транс-Инвест», бенефициаром которой является Ликсутова Татьяна, следует из пояснений к отчетности организации за 2019 год. Из них 25% номинальной стоимостью 1,25 млрд рублей с конца октября 2019 года до конца сентября 2030 года находятся в залоге у Газпромбанка, говорится в отчетности. Доля «АЭ-Инвест» также обременена залоговыми договорами, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«Известия» направили запрос в «Аэроэкспресс».

16 мая 2020 года стало известно, что Министерство транспорта России в связи с ситуацией с распространением COVID-19 в стране обсуждает специальные меры поддержки компании «Аэроэкспресс».

«Аэроэкспресс» осуществляет пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. Для перевозок пассажиров используются двухэтажные и одноэтажные поезда.