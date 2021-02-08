В здании Мосгорсуда прошла эвакуация

В здании столичного Мосгорсуда в понедельник прошла эвакуация. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 8 февраля.

Сотрудников и посетителей суда вывели на улицу. Здание оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о «минировании», заявила ТАСС пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Как отмечает РЕН ТВ, в Мосгорсуде должны рассмотреть апелляцию на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова.

Волна сообщений о минированиях в Москве и регионах началась в 2017 году. Злоумышленники отправляют электронные письма с угрозами взрывов в различные учреждения и организации. В октябре того же года глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что ведомство установило организаторов этих сообщений. Ими являются четверо россиян, которые находятся за границей. Они используют IP-телефонию.