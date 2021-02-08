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Investfunds представил рэнкинги ПИФ по итогам января

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Сайт Investfunds, специализирующийся на предоставлении информации об инструментах для частных инвесторов, опубликовал рэнкинги паевых инвестиционных фондов (ПИФ) по итогам января 2021 года.

Лучшим по доходности стал биржевой ПИФ (ПИФ) рыночных финансовых инструментов «Тинькофф Насдак Биотехнологии» от управляющей компании «Тинькофф Капитал». Его прирост составил 9,85%. Как сообщили «Известиям» аналитики «Тинькофф Инвестиций», пайщиками фонда «Тинькофф Насдак Биотехнологии» в период с декабря по январь стали около 65 тыс. человек.

Кирилл Комаров, руководитель отдела по инвестиционному консультированию «Тинькофф Инвестиции», добавил: «В сегменте биотех продолжается активный рост на фоне новостей по вакцинам, в том числе за счет спекулятивной активности инвесторов. Кроме того, сильным драйвером роста сектора биотехнологий в январе стал пересмотр перспектив развития компании Gilead. После успешно проведенных презентаций стратегии своего развития компания начала привлекать внимание аналитиков перспективами роста в сфере онкологии и дешевизной своих акций».

На втором месте в этом же рэнкинге расположился «Тинькофф Индекс первичных публичных размещений» с приростом 9,67%. В его состав входят акции компаний — новичков рынка после их первичного размещения на биржах США и до включения в фондовые индексы S&P 500, Russel 1000 или NASDAQ-100.

В рэнкинге лидеров по объему привлеченных средств «Тинькофф — стратегия вечного портфеля в рублях» также вошла в топ-10. Привлеченные средства составили 858 млн рублей.

Отмечается, что лидерами по доходности стали ПИФы, инвестирующие в технологический сектор и акции компаний развивающихся стран. Кроме того, высокую доходность показали отдельные фонды, ориентированные на акции компаний США после их первичного размещения и на акции компаний нефтегазового сектора США и Канады.

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