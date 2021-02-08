Общий темп прироста заболевших COVID-19 по России составил 0,4%

Впервые с 22 октября в РФ выявлено менее 16 тыс. случаев COVID-19. Согласно данным оперштаба, за сутки зафиксировано 15,9 тыс. заболевших. Общий темп прироста по стране — 0,4%, сообщает телеканал «Известия». При этом число вылечившихся за сутки возросло на 15,8 тыс. россиян. Доля выздоровевших увеличилась до 87,2%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.