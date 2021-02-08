В России предсказали подорожание жилья

В России предсказали рост цен на жильё. Подорожание может произойти в июле этого года. По словам экспертов, причиной станет отмена программы льготного ипотечного кредитования под 6,5%, сообщает телеканал «Известия». Увеличатся издержки застройщиков, в сфере строительства сократятся рабочие места. По мнению экспертов, есть риск попадания граждан в долговую яму.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.