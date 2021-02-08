Жителей Тверской области будут судить за вырубку леса на 55 млн рублей

Организованную группу будут судить в Тверской области за массовую вырубку леса. Ущерб от действий «черных лесорубов» превысил 55 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, пять участников группы совершили восемь незаконных рубок лесных насаждений. В числе прочих деревьев жители региона вырубили ценные хвойные породы на территории Осташковского городского округа. Об этом сообщают «Тверские ведомости». Незаконных работы велись на землях сельскохозяйственного назначения.

Материалы уголовного дела переданы в суд. Прокуратура подготовила иск о взыскании денежных средств в счет возмещения ущерба.

В конце декабря 2020 года в Иркутской области вынесли приговор в отношении девяти человек, которых признали виновными в незаконной рубке леса. Они спилили сосны и лиственницы на территории Балаганского лесничества. Организатора группы приговорили к трем годам лишения свободы.