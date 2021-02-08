Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать крепкий алкоголь из продуктовых магазинов и продавать его только в специализированных точках. Письмо направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, копия имеется в распоряжении RT.

Общественный деятель отметил, что в продуктовых магазинах алкогольные ярды занимают значительные торговые площади. Он подчеркнул, что по сути они выполняют рекламную функцию среди граждан, в том числе детей, которые пришли в магазин за продуктами, пишет НСН.

В этой связи Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя крепче 15% в продуктовых магазинах и супермаркетах, а крепкий алкоголь реализовывать в специализированных магазинах алкогольной продукции, пишет телеканал «360».

19 января сообщалось, что министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике заявил о снижении продаж алкоголя на 3% в 2020 году.

В декабре представители «Трезвой России» выступили с предложением к 2030 году в два раза сократить объем продаж алкоголя, а также его потребление среди трудоспособного населения до 50%. Отмечалось, что объемы потребления алкоголя в стране в 2020 году составили 16 млрд л.